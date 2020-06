Hoffnung für den Piratenjäger

Der ehemalige Zeitsoldat sollte im Auftrag einer italienischen Sicherheitsfirma im Hafen Suez einen Tanker besteigen, um diesen vor der Küste von Somalia gegen Piratenangriffe zu verteidigen. Zu diesem Zweck hatte er russische Scharfschützengewehre im Fluggepäck – und eine gefälschte Einfuhrgenehmigung. Die ägyptische Staatssicherheit vermutete einen terroristischen Hintergrund.

Hauptanklagepunkt war die Dokumentenfälschung. Doch Hannes F. hatte offiziell bei der ägyptischen Botschaft in Wien um eine derartige Genehmigung angesucht. Von dort kam zwar keine Reaktion, dafür bot aber ein angeblicher ägyptischer Geheimpolizist eine Einfuhrgenehmigung an. Hannes F. war daher der Meinung, dass er eine gültige Einfuhrgenehmigung hat, als er sich mit seinen Waffen in das Flugzeug setzte. Das hat nun auch die Staatsanwaltschaft in Kairo erkannt.