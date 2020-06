Hoffen auf ein langes Gastspiel des Sommers

Die Mörbischer Wolfgang, Michael und Samuel genießen am Samstagnachmittag die große Freiheit am Neusiedler See: "Hier können wir machen, was wir wollen", sagen die beiden 16-Jährigen, ehe sie den 13-jährigen Samuel unter lautem Gejohle wie einen Sack Mehl ins Wasser werfen. Das Wasser ist noch frisch, oder? "Warm ist es noch nicht", antworten die drei Burschen – aber Spaß macht es trotzdem.

Endlich scheint der Sommer auch am Neusiedler See angekommen. 32 Grad Celsius im Schatten, 21 Grad Wassertemperatur und gut 400 Badegäste auf dem Mörbischer Seebadgelände – dennoch ist auf dem riesigen Parkplatz, der nur bei Aufführungen der Seefestspiele wirklich ausgelastet ist, noch viel Platz. Harald und Christine Glaser sind eigens aus der Steiermark angereist, seit rund 30 Jahren kommen sie immer wieder an den See, dafür nehmen die Mürzzuschlager sogar eine Stunde Anfahrtszeit in Kauf. "Weil`s hier so schön ist."