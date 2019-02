Höchstgericht kippt Untreue-Urteil gegen Ex-Bewag-Vorstand Lukits

Mehr als eineinhalb Jahre nach den erstinstanzlichen Urteilen im Bewag-Prozess hat der Oberste Gerichtshof (OGH) am Dienstag in öffentlicher Verhandlung über die Einsprüche entschieden: Der Untreue-Vorwurf gegen Ex-Bewag-Vorstand Hans Lukits (verteidigt von Gerhard Schilcher und Nikolaus Mitrovits) ist vom Tisch, Teile seines Verfahrens wurden ans Landesgericht zurückverwiesen. Und der Freispruch gegen seinen früheren Co-Vorstand Josef Münzenrieder, der von Mirko Matkovits anwaltlich vertreten wurde, ist vom Höchstgericht bestätigt worden und somit rechtskräftig. Lukits sagte in einer ersten Reaktion zum KURIER: „Für mich ist evident, dass die Bewag krampfhaft versucht hat, uns etwas anzuhängen und jetzt damit auf die Nase gefallen ist“. Er ist überzeugt, dass sein ehemaliger Arbeitgeber, der 2012 in der Energie Burgenland aufgegangen ist, ihm Geld zurückzahlen muss. Er will rund 300.000 Euro einfordern.

Jahrelanges Verfahren

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) hatte mehreren Managern des Landesstromversorgers und Mitarbeitern des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger im Zusammenhang mit dem ab 2003 geplanten aber nie realisierten Bau eines Windparks im ungarischen Bogyoszlò Untreue und Bestechung vorgeworfen. Im Juni 2017 hatte ein Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt nach 28 Verhandlungstagen vier Schuld- und fünf Freisprüche gefällt.

Die vier damals zu bedingter Haft und Geldstrafe Verurteilten – Lukits (15 Monate, 21.600 Euro), ein weiterer Ex-Bewag-Manager und zwei Personen aus dem Hochegger-Umfeld – hatten ebenso Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet, wie die Anklagebehörde, die gleich gegen alle neun damaligen Urteile Nichtigkeitsbeschwerde einlegte, also auch gegen die fünf Freisprüche.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde vom OGH nun ziemlich unsanft gerüffelt: Alle Nichtigkeitsbeschwerden der WKStA wurden vom Höchstgericht verworfen. Die Beschwerde sei „über weite Strecken schon im Ansatz verfehlt“, lautete die Einschätzung der Generalprokuratur beim OGH.

Bei Lukits muss nun das Erstgericht noch einmal prüfen, ob er im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Bestechung seinerzeit pflichtwidrig gehandelt habe. Der heute 68-jährige Lukits hat das stets vehement zurückgewiesen. In 30 Jahren als Vorstand habe er niemals angeordnet oder geduldet, „auch nur einen Cent Schmiergeld zu bezahlen“.