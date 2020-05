Hochzeitsgäste verunglückten mit Bus

Der Samstag hätte zum schönsten Tag im Leben eines jungen Paares aus dem Südburgenland werden sollen, doch anstatt ausgelassen mit Verwandten und Freunden zu feiern, entwickelte sich ein Horror-Szenario.



Die Hochzeitsgesellschaft war gegen 12.30 Uhr gerade in einem Kleinbus auf dem Weg nach Neusiedl bei Güssing, um die Braut abzuholen, als das Unglück geschah.



Zwischen Bocksdorf und Heugraben kam dem Bus plötzlich ein Pkw, gelenkt von einem 29-jährigen Südburgenländer, auf der eigenen Fahrbahnhälfte entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen in weiterer Folge frontal zusammen. Der Kleinbus wurde durch die Wucht des Aufpralls rechts, das Auto links in den Straßengraben geschleudert. Der Pkw-Lenker war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen werden. Im Bus wurden zwei Personen schwer, acht weitere leicht verletzt, diese wurden in die Krankenhäuser nach Oberwart und Güssing gebracht.