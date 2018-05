Hochzeiten als Zugpferd für den Tourismus

Sanfte Hügel, Weinberge und viele Möglichkeiten, sich das „Ja-Wort“ zu geben. Das alles bietet das Südburgenland. Betriebe des Vereins „Ein Stück vom Paradies - Südburgenland“ haben sich zusammengeschlossen und bieten Heiratswilligen alles für die Hochzeit an. „Wir haben von den Locations, über die Mehlspeise bis hin zum Brautausstatter alles im Programm“, sagt Paradies-Obmann Thomas Wachter. Aus dem Stand könne eine Hochzeit geplant werden.

Seit drei Jahren arbeite man am „Heiraten im Paradies“, vor Kurzem wurde das Ergebnis präsentiert. Auch Hochzeitsplanerin Linda Hollnbuchner ist bei dem Projekt dabei und bietet ihre Dienste für Brautpaare an. Sie hat mit ihrem Team schon mehr als 400 Hochzeitsfeiern organisiert. „Das Südburgenland ist bisher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen und ist ein richtiger Geheimtipp“, sagt Hollnbuchner, die meist Paare aus dem Raum Wien betreut. Vor allem in puncto Auflagen, sei eine individuelle Hochzeit am Weinberg im Südburgenland einfacher, als im Wiener Umland, wo so etwas kaum mehr möglich sei.