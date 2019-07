Hochsaison in der Hundepension: Wenn die Vierbeiner einchecken

Die Nachfrage ist ungebrochen.Es ist ruhig in der Hundepension. Die Tiere sind in ihren Boxen untergebracht, die meisten schlafen. Drei Golden Retriever haben jetzt ihren Auslauf – Streicheleinheiten inklusive, sagt Edgar Pertl. Seit fast 50 Jahren hat er Hundeerfahrung, züchtet Deutsche Schäferhunde und führt seit 2008 die Hundepension in Kemeten, Bezirk Oberwart.

„Wir haben klein begonnen und wollten in dem Zwinger auch unsere eigenen Hunde unterbringen“, sagt Pertl. Doch in nur drei Jahren haben sich die Umsatzziele des Unternehmers verdreifacht und alle 22 Hundeplätze werden nun an die Pensionsgäste vermietet. Vom Chihuahua bis zur Deutschen Dogge haben schon fast alle Hunderassen eingecheckt. Die Zwinger bieten einen Blick in den Garten, eine Tränke und auch eine Box als Rückzugsort.