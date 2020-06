Hirse im Kampf gegen Hunger

Schon seit 1996 engagiert sich Grandits für Burkina Faso. Zig Schulen, Spitäler und Werkstätten hat er bauen lassen, weitere sollen folgen. Doch diese Projekte liegen jetzt auf Eis. Das Spendengeld wird einzig und allein für Lebensmittel gebraucht. "Wir haben alle Projekte vorerst gestoppt, um den Menschen beim Überleben zu helfen. 20 Tonnen Hirse konnten von uns schon gekauft werden", sagt Grandits. Die Lebensmittel werden von einem Mittelsmann gekauft und in etwa zwölf Dörfern verteilt. "Vorwiegend geht die Hirse an Witwen mit Kindern", erzählt der Pensionist, denn die Kinder seien die ersten, die am Hunger sterben würden, deshalb bestehe rascher Handlungsbedarf.

"Alles, was wir jetzt brauchen, ist Geld für Hirse. So einfach ist es", sagt Grandits. Daher ruft der Stinatzer alle Unterstützer auf, jetzt zu spenden und die Not in dem westafrikanischen Land zu lindern.

Spendenkonto: Raika Stinatz

BLZ 33027; Kto.-Nr. 2.305.100