Hinweise gesucht: Wer hat Giftköder im Nationalpark ausgelegt?

Alle gefundenen Hinweise wurden an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen im Fall aufgenommen hat. Vogelexperte Schmidt geht davon aus, dass das nicht die einzigen ausgelegten Giftköder in diesem Gebiet waren und appelliert an die Bevölkerung, die Augen offen zu halten und entsprechende Wahrnehmungen bei den Behörden zu melden. „Entweder bei der Polizei, über die Meldeplattform www.kaiseradler.at mit der App birdcrime oder auch telefonisch unter 0660/ 8692327.“

So wie Schmidt erwartet sich auch der WWF Österreich ein „rasches und entschlossenes Vorgehen der Behörden gegen die Übeltäter“.