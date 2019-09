"Hiesiges": Burgenländisches Schlaraffenland regionaler Köstlichkeiten

„Verschwinden der Greißler ist ein Problem“

Sabine Sorko hat den Beruf der Tapeziererin und Raumausstatterin gelernt. Danach war sie beim Bundesheer, später hat sie sich zur Kindergartenhelferin umschulen lassen. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne hat sich die gebürtige Lackendorferin selbstständig gemacht. Ende August hat sie auf der Hauptstraße ihren Genussladen „Hiesiges“ eröffnet.

KURIER: Was schätzen Sie am Landleben?

Sabine Sorko: Dass jeder jeden kennt. Ich schätze auch die gute Luft, die Ruhe und ich genieße die Natur – am liebsten im Wald, dort gehe ich gerne spazieren.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Zuhause in meinem Garten, da habe ich auch ein Gemüsebeet.

Vermissen Sie die Stadt?

Nein, denn ich bin das Leben am Land gewöhnt. Ich fahre zwar gerne in die Stadt, um einen Ausflug zu unternehme. Zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern in den Tiergarten fahre. Aber dann bin ich froh, wenn ich wieder nach Hause komme.



Wo sehen Sie die Schwierigkeiten am Landleben?

Das Greißlerstreben ist am Land ein Problem. Vor allem für Ältere, die kein Auto haben, ist es schwierig, einzukaufen.