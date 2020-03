Heurigenessen trotz Corona-Isolation

Geliefert werden die Spezialitäten nach Pinkafeld und Umgebung. „Wir haben unsere Karte auf Facebook veröffentlicht und können sie auch per Mail an Interessierte schicken“, sagt Szemes. Die Verpackung ist nachhaltig und es wird auf Plastik verzichtet. Der Bedarf ist da, wie der Unternehmer nach den ersten Tagen des Lieferservices erklärt. „Es sind viele Gäste, die schon vorher regelmäßig bei unseren Heurigen waren, aber auch neue Kunden“, sagt Szemes. In der Küche wird noch mehr auf Hygiene geachtet. „Wir arbeiten zusätzlich mit Mundschutz und auch bei der Lieferung vermeiden wir jeden Kontakt mit den Kunden“, sagt Szemes. Das Geld sollen die „Heurigen-Gäste“ abgezählt in ein Kuvert geben. Neben den Heurigengerichten gibt es auch alle edlen Tropfen des Weinhofs direkt vor die Haustür geliefert. „Die Leute sind zwar mit Lebensmitteln eingedeckt und grundversorgt, aber nach einer gewissen Zeit lässt man sich auch gern wieder bekochen“, sagt Szemes. Die Karte wird jede Woche geändert. Infos telefonisch 03357/42367 oder eMail: office@szemes.at