„Heurige Gemeindebudgets sind nicht zu halten“

Radakovits, seit 2002 an der Spitze des ÖVP-Gemeindebundes und ein Konsenspolitiker alter Schule, räumte ein, dass der Burgenländische Landtag in seiner April-Sitzung den Überziehungsrahmen für die Gemeinden von einem Sechstel auf ein Viertel der Einnahmen erweitert habe, aber: „Das sind Kredite, die zurückgezahlt werden müssen“. Es brauche auch Direktmittel, denn, so Radakovits: „Die heurigen Gemeindebudgets sind nicht zu halten“.

Um das Minus zumindest abzufedern, möchte die ÖVP, dass offene Förderungen an Gemeinden rascher ausbezahlt, Transferzahlungen ans Land ( Sozialhilfe, Rettungsbeitrag etc.) gedeckelt und Bedarfszuweisungen transparenter vergeben werden. Laut Volkspartei würden rote Gemeinden viel mehr bekommen, obwohl SPÖ und ÖVP bei der Zahl der Bürgermeister fast gleichauf seien.

LH-Vize und Gemeindereferentin Astrid Eisenkopf ( SPÖ) wundert sich über das ÖVP-Verlangen, hätten doch die Türkisen „im Bundesrat kürzlich einen Antrag auf ein Gemeinde-Hilfspaket abgelehnt“. Dass Burgenlands Gemeinden einen „Rettungsschirm“ brauchen, meint aber auch Eisenkopf und verweist auf die Landtagsbeschlüsse zur Stärkung der Liquidität. Für Gespräche mit der Opposition sei sie stets offen.