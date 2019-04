Heuer macht erstmals das österreichische Schwimm-Open in Podersdorf Station

Neu im Veranstaltungskalender ist heuer das „Austrian Swim Open“ am 6. Juli. Erstmalig machen die „Austrian Swim Open“, mit zehn Bewerben Österreichs größter Freiwasser-Schwimmcup, Halt am Neusiedler See. „Ich freue mich besonders, dass wir heuer in Podersdorf ein neues Event für die Freiwasser-Schwimmszene geschaffen haben“, sagt Lentsch. Mit den Streckenlängen 750 Meter, 1,9 und 3,8 Kilometer ist nicht nur für jeden Schwimmer eine passende Distanz dabei, sondern auch für alle Triathleten, die sich auf die Bewerbe des 32. Austria-Triathlon-Podersdorf (30. August und 1. September) am See vorbereiten wollen.

„ Podersdorf am See hat für alle Besucher tolle Unterhaltung zu bieten. Ich bin mir sicher, dass wir damit nicht nur die heimische Bevölkerung begeistern können, sondern auch viele neue Gäste in unserer Gemeinde begrüßen dürfen“, ist Bürgermeisterin Michaela Wohlfart ( ÖVP) vom Konzept überzeugt.