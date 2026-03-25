Erste Herz-OP in Oberwart gelungen, Planung für Herzzentrum läuft

In der Klinik Oberwart ist die neue Herzchirurgie gestartet. Mitte März wurde erstmals eine herzchirurgische Operation im Burgenland durchgeführt: Wolfgang Dietl ersetzte die Aortenklappe eines 65-jährigen Patienten aus dem Südburgenland. Damit ist die neue Abteilung offiziell in Betrieb. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein „wichtiger Schritt“, da Herzoperationen nun wohnortnah möglich seien.

„Wir haben die erste Operation in Oberwart erfolgreich durchgeführt“, sagte Dietl. Der Herzchirurg wurde im November 2025 als interimistischer Leiter mit dem Aufbau der Abteilung betraut. Langfristig ist sogar der Ausbau zu einem Herzzentrum geplant. Ziel sind bis zu 500 Operationen jährlich innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Das Burgenland verfügte bisher über keine eigene Herzchirurgie. Patienten mussten für Eingriffe nach Wien, St. Pölten oder Graz ausweichen. Gleichzeitig weist das Bundesland die höchste kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität in Österreich auf. Mit der neuen Abteilung soll erstmals eine eigenständige, wohnortnahe Versorgung ermöglicht werden. Auch akute und lebensbedrohliche Fälle sollen rasch behandelt werden können. Neuer Herzchirurg Als Gründe für die Einrichtung werden die demografische Entwicklung, steigender medizinischer Bedarf und bestehende Versorgungslücken genannt. Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, verwies darauf, dass lange Wartezeiten schwerwiegende Folgen haben können. Seit Dezember 2025 wurde am Aufbau der Abteilung gearbeitet. Die Klinik verfügt nun über Voraussetzungen in Bereichen wie Kardiologie, Intensivmedizin, Chirurgie sowie Diagnostik.