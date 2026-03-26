Die Strategie geht auf

Mit der ersten Herzoperation in der Klinik Oberwart wurde etwas Realität, das lange umstritten war. Auf den ersten Blick klingen die Argumente dafür schlüssig: wohnortnahe Versorgung, kürzere Wege, schnellere Hilfe bei akuten Fällen. Gerade bei Herzerkrankungen, bei denen Zeit ein entscheidender Faktor ist, ist das überzeugend. Bisher mussten Patienten nach Wien, Graz oder St. Pölten ausweichen. Genau hier beginnt die Debatte. Braucht ein Bundesland mit rund 300.000 Einwohnern tatsächlich eine eigene Herzchirurgie? Oder wird damit eine Struktur geschaffen, die langfristig mehr Probleme bringt?

Die Kritik aus Fachkreisen ist deutlich. Zusätzliche Standorte könnten bestehende Strukturen schwächen, Fallzahlen reduzieren und damit auch die Qualität beeinflussen. Herzchirurgie lebt von Routine, von Erfahrung, von großen Fallzahlen. Das ist kein politisches, sondern ein medizinisches Argument. Politik trifft Realität Dem gegenüber steht die Realität im Burgenland: steigender Bedarf, alternde Bevölkerung, lange Wartezeiten. Wenn Eingriffe Monate dauern können, wird aus einer Strukturdebatte schnell eine Frage der Versorgungssicherheit. Jetzt sind es aber gerade die Themen Gesundheit und Pflege, die die burgenländische SPÖ und Hans Peter Doskozil ganz oben auf der Agenda eingereiht haben. Im Bundesland mit der ältesten Bevölkerung Österreichs lassen sich damit viele Pluspunkte bei den Wählern sammeln.