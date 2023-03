„Herbstgold“: Klassik und Hollywood in Eisenstadt

Das heurige Motto des Klassikreigens im royalen Ambiente lautet „Sehnsucht“. Was dahinter steckt, erklärt Rachlin so: „Musik ist die unmittelbare Manifestation der menschlichen Sehnsucht. Gerade in schwierigen und unsicheren Zeiten vereint uns die Sehnsucht nach einer besseren Welt.“ Er hoffe, die Festival-Gäste für eine Weile von den Krisen und Katastrophen unserer Zeit ablenken zu können. Gelingen soll das unter anderem mit einem Programmheft, das mit prominenten Namen gespickt ist.