Heimische Christbäume bringen zwei Millionen

Christbäume bei Amazon bestellen? Das ist in den USA heuer erstmals möglich. Im Burgenland hat sich das – zum Glück – noch nicht durchgesetzt. Zwar gibt es auch im östlichsten Bundesland an vielen Orten Christbaumverkäufe, wo unklar ist, wo die Bäume gewachsen sind oder wann sie geschnitten wurden. Der Großteil jener Bäume, die am Heiligen Abend in den Wohnzimmern der Österreicher stehen, ist aber im Inland gewachsen, nämlich rund 90 Prozent.