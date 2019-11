Heiliger Martin lässt im Burgenland die Kassen klingeln

In wohl kaum einem anderen Bundesland wird der Landespatron so gebührlich zelebriert wie in Pannonien. Nicht nur morgen, Montag, wird der Heilige Martin gefeiert. Auch Wochen davor und danach lautet das Motto „Gans Burgenland“.

Für viele Burgenländer ist morgen auch ein Feiertag. Denn zum Fest des Heiligen Martin haben nicht nur Lehrer und Schüler unterrichtsfrei. Auch Mitarbeitern in Ämtern und Behörden wird seit 1949 per Erlass ein freier Tag zugestanden. Geschlossen bleiben die Ämter deshalb aber nicht, sagt Christian Bleich, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landesamtsdirektion. „Im Interesse der Landesbürger und im Sinne einer serviceorientierten Verwaltung wird für jede Abteilung und Dienststelle ein verstärkter Journaldienst angeordnet.“ Sämtliche Auskünfte und Direkterledigungen sollen gewährleistet sein.

Zu Hause bleiben können am Montag auch die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer, in der Arbeiterkammer wird gewerkt. Die Banken handhaben ihre Öffnungszeiten am Landesfeiertag unterschiedlich.

Profitieren können vom Landesheiligen jedenfalls Tourismus und Gastronomie. „Martini hat wieder an Bedeutung gewonnen“, sagt Matthias Mirth, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland. Während die Feierlichkeiten rund um den Landespatron vor etwa zehn Jahren rückläufig gewesen sein, habe sich seit fünf Jahren ein „regelrechter Hype“ um den Heiligen Martin entwickelt. Alte Bräuche und auch der junge Wein lassen immer mehr Menschen nach Pannonien pilgern. „Mit dem ,Produkt Martini‘ kann man ein gutes Marketing machen“, erklärt sich Mirth den Aufschwung. Laternenumzüge, Jungweinverkostungen und Ganslessen sind beliebter denn je.