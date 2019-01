Heer lädt zum Ball und ist mit Entwicklung an Grenze zufrieden

Zufrieden ist Gasser auch mit den rund 1300 Burgenländern, die jährlich zur Stellung (Musterung) kommen. Drei Viertel davon sind tauglich, nur in Salzburg und Vorarlberg ist dieser Wert höher. Knapp zwei Drittel davon entscheiden sich für das Bundesheer, der Rest für den Zivildienst – beliebter ist das Bundesheer nur in Kärnten.

Künftig soll die Ausbildung der Rekruten im Burgenland forciert werden, derzeit können aufgrund fehlender Kapazitäten nur knapp 70 Prozent der burgenländischen Grundwehrdiener die Ausbildung in ihrem Heimatbundesland absolvieren. Das soll mit der Aufstellung einer Pionier- und Sicherungskompanie in Bruckneudorf gelingen. Die Entscheidung darüber fällt in einem Gespräch am 14. Februar. Ebenfalls heuer soll eine „Urbane Trainings-Anlage“ (UTA) in Bruckneudorf entstehen, die Autarkiefähigkeit verbessert und der Grundwehrdienst weiter attraktiviert werden.