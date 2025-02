Haus Seedoch in Mattersburg: Denkmal am Rand einer Gstätten

Höhe, Verdichtung und Qualität sind umstritten. Vor zwei Jahren hat sich aus diesem Anlass sogar die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Mattersburg“ gebildet. Ihre Kritik am Vorhaben: „Zu viel Beton, zu wenig Grün, zu hoch und zu dicht bebaut und noch mehr Verkehrsstau in der Innenstadt.“

Auf diesem rund 12.000 Quadratmeter großen „Pucher-Areal“ am Rand des Mattersburger Stadtzentrums ist seit bald einem Jahrzehnt Großes geplant (siehe auch Zusatzartikel weiter unten). Neben einem neuen Rathaus und einer modernen Unterkunft für das Bezirkspolizeikommando sollen hier Wohnungen, Sozialeinrichtungen und Gastronomiebetriebe Platz finden.

Die Michael-Koch-Straße in den 1980er-Jahren mit vollständiger Häuserzeile

Und weil das denkmalgeschützte Haus direkt an das brachliegende Areal grenzt, geht Dworschak auch davon aus, dass die Planung für das Bauprojekt auf den Schutzstatus des rund 90 Jahre alten Seedoch-Hauses „Rücksicht nimmt, beispielsweise bei Bauhöhen oder der Straßenfluchtlinie“.

Die Entscheidung des Bundesdenkmalamt es, das Seedoch-Haus unter Schutz zu stellen, sei „ein Fingerzeig für einen behutsamen Umgang mit unserer Stadt, mit dem, was schon da und erhaltenswert ist, und mit dem, was wir daraus machen“, sagt Alexander Dworschak , Sprecher der BI.

Aber was ist das Besondere am Haus Seedoch, das auch Aufnahme in den jüngst erschienenen Band „Burgenland Modern – 100 Jahre, 100 Bauten“ von Johann Gallis und Albert Kirchengast gefunden hat?

Vielfältiges Denkmal

Laut Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom Oktober 2024 sind das „Gebäude in seiner Außenerscheinung (ohne nördlichen Anbau mit Holzpergola) und die Halle mit integriertem Treppenhaus im Gebäudeinneren“ unter Schutz gestellt. Die Erhaltung des Hauses im genannten Umfang liege daher „im öffentlichen Interesse“.