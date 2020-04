Halber Landtag arbeitet doppelt so schnell

„Ich glaube, in der Zwischenzeit ist ein Applaus für den Herrn Gsellmann fällig“, animierte Landtagspräsidentin Verena Dunst ( SPÖ) am Donnerstag die Abgeordneten im Saal im Eisenstädter Landhaus. Landesdesinfektor Patrick Gsellmann säuberte nach jedem Redner penibel das Pult, um dem Coronavirus kein Einfallstor in die Landespolitik zu bieten.

Nachdem die reguläre Landtagssitzung Anfang April wegen Corona abgesagt worden war, wurde gestern eine Sitzung eigens eingeschoben – auch wegen Corona. Es galt, 39 Landesgesetze anzupassen (etwa, um Fristen im Baurecht zu verlängern oder Gemeinderatssitzungen per Videokonferenz zu ermöglichen). Die Zustimmung im Plenum zur Covid-19-Sammelnovelle war dann nach kurzer Debatte einhellig, wofür sich SPÖ-Klubchef Robert Hergovich bedankte.