Gute Chancen auf Geld aus Brüssel

Nicht schlecht fürs Burgenland waren die Nachrichten dann tatsächlich, die Hahn nach der Unterredung verbreitete. Der EU-Kommissar ist trotz anhaltender Finanzkrise optimistisch, dass im derzeit verhandelten EU-Budgetrahmen für 2014 bis 2020 auch die von ihm angeregten " Übergangsregionen" Platz finden.



Deren Wirtschaftsleistung soll zwischen 75 und 90 Prozent des EU-Durchschnitts ausmachen, das Burgenland liegt nach den aktuell verfügbaren Daten aus den Jahren 2006 bis 2008 bei 81,3 Prozent. Übergangsregionen sind zwischen Ziel-1- und Ziel-2-Fördergebieten angesiedelt, "das Burgenland würde so deutlich weniger verlieren", erläuterte Hahn.



Wie viel Geld ins Burgenland fließen könnte, sei noch nicht abschätzbar, sagten Hahn und Niessl unisono. Denn noch wird heftig am Finanzrahmen gezimmert und gehobelt, Deutschland etwa ist überhaupt gegen eine neue Förderkategorie. Zur Orientierung: In den elf Ziel-1-Jahren von 1995 bis 2006 flossen 458,5 Millionen Euro aus Brüssel ins Burgenland (insgesamt wurden in dieser Zeit 2,9 Milliarden Euro investiert). Im noch bis 2013 laufenden Phasing-Out kommen allein von der EU 177 Millionen Euro, "derzeit stehen wir bei 159 Millionen" präzisierte Niessl in Brüssel.



Die nächsten Monate werden entscheiden, im Grundsatz will Hahn noch während der polnischen EU-Ratspräsidentschaft das grundsätzliche Okay der Mitgliedsstaaten zu den Übergangsregionen. Klappt das, gibt's zu Weihnachten Bescherung.