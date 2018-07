Gute Apfelernte erwartet, Bauern fürchten Preisverfall

„Im Moment pflücken wir die Klaräpfel“, erklärt Landwirtin Eva Leeb. In den Obstgärten der Familie in St. Andrä am Zicksee im Bezirk Neusiedl am See ist es heiß – die Äpfel müssen daher „schnell gegessen werden. Sie schmecken sehr gut“, sagt Leeb.

Nicht nur die Sommersorten sind früher reif – auch die Lageräpfel werden bald geerntet. „So richtig werden wir um den 20. August starten“, sagt Johann Plemenschits, Obstbaupräsident im Burgenland und Landwirt aus Klostermarienberg. Auch in der Steiermark werde es laut Obstland-Obmann Rupert Gsöls wetterbedingt früher als sonst losgehen. Die Obstbauvertreter erwarten jedenfalls eine hohe Quantität und Qualität.