32-jähriger Burgenländer starb bei Arbeitsunfall in Italien

Ein 32-jähriger Güssinger ist am Donnerstag in der lombardischen Ortschaft Maccastorna nahe der Stadt Lodi in eine Zisterne zur Fermentation von Biogas gestürzt und tödlich verunglückt. Der Mann war mit einem Trentiner Kollegen mit der Überdeckung der Anlage eines Landwirtschaftsunternehmen beschäftigt, als er in die Zisterne voller Gülle stürzte.