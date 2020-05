Güssing: Auf in die neue Energiezukunft

Der weltweite Trend zur Erneuerbaren Energie, vor allem nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima, beschert dem Zentrum für Erneuerbare Energie in Güssing gewaltige Impulse. Dort arbeitet man auf verschiedenen Ebenen, um sowohl im nationalen wie auch internationalen Bereich die Entwicklung weg von den fossilen Energieträgern anzukurbeln.



Der Bogen reicht dabei von der Versorgung der 15 Gemeinden des Ökoenergielandes im Bezirk Güssing mit Fernwärme aus Biogas oder Biogas selbst bis hin zur Entwicklung von Haushalten, die nicht nur energieautark sind, sondern die auch Energie in die Netze einspeisen können.



"Wir wollen erreichen, dass wir ab 2015 im Ökoenergieland energieautonom sind", erklärt Reinhard Koch vom Zentrum für Erneuerbare Energie in Güssing (EEE). Und zwar in allen Bereichen. Nicht nur bei der Wärme- sondern auch bei der Treibstoffversorgung.



Ausgangspunkt dabei ist das Holzgas aus dem Güsssinger Biomassekraftwerk. Dieses Holzgas wird entweder zu synthetischem Methangas weiterverarbeitet oder zu Treibstoffen. Aktuell ist man etwa dabei, für eine Luftlinie synthetisches Kerosin zu entwickeln.



Um die Region mit erneuerbarer Energie versorgen zu können, sind zwei Wege vorgesehen: Wärme über Fernwärmeleitungen aus den Biogasanlagen der Region zuliefern, die für verbautes Gebiet gedacht ist. Streusiedlungen oder Einzelbauten wiederum will man mit Biogas versorgen, das in entsprechenden Thermen in Wärme oder Warmwasser umgewandelt wird. Dafür sollen in den nächsten Jahren rund 250 Kilometer Gasnetz verlegt werden.