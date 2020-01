Günstige Wetterlage: Feinstaub geht langsam die Luft aus

Laut einer Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat zur positiven Bilanz vor allem das günstige Wetter im Vorjahr beigetragen. So gab es weniger Inversionswetterlagen, außerdem war das Wetter nicht von kalter Luft aus dem Osten, sondern von Nord- und Nordwestwetterlagen bestimmt. Denn auch wenn in den vergangenen Jahren die Feinstaubbelastung dank zahlreicher Maßnahmen zurückgegangen sei, „gelangen durch Verbrennungsprozesse noch immer viele gesundheitsschädliche Schadstoffe in die Luft“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Land plant weitere Maßnahmen

Diese Emissionen sollen künftig weiter eingedämmt werden, wie die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf ( SPÖ) im Rahmen einer Pressekonferenz verlautbarte. Bereits in den vergangenen Jahren seien eine Reihe von Maßnahmen zur Reduktion der Feinstaubbelastung gesetzt worden, wie etwa die Erlassung von Fahrverboten für Lkw mit bestimmten Abgasklassen oder neue Bestimmungen für die Verwendung von Streugut im Verkehrsbereich.