Grundbesitzer müssen Ragweed entfernen, sonst drohen Strafen

Ragweed wächst so gut wie überall, sei es am Wegesrand oder auf Feldern. Im Burgenland soll jetzt erstmals in Österreich ein Gesetz, die Ausbreitung der Pflanze verhindern. „Ragweed ist ein besonders aggressiver Allergieauslöser und stellt für viele Menschen eine enorme Belastung dar“, sagt Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf, SPÖ, die das Ragweed-Gesetz auf den Weg gebracht hat.

Mit diesem werden Grundstückseigentümer verpflichtet, ihre Flächen frei von Ragweed zu halten. Außerdem werden Bekämpfungs- und Entsorgungsgrundsätze normiert. Auf behördlicher Ebene wird die zentrale Koordinierungsstelle gesetzlich festgeschrieben. „Unterstützt werden soll diese von fachlich geschulten Organen der Bezirksverwaltungsbehörden und der Gemeinden“, erklärt Eisenkopf. Dabei soll es Ragweed-Verantwortliche geben, die die Sichtungen melden müssen. Eine Meldepflicht für die Bevölkerung wird im Gesetz nicht vorgeschrieben.

Wird Ragweed festgestellt, werden die Grundstückseigentümer oder Verfügungsberechtigte aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zur Ragweed-Bekämpfung sicherzustellen. Wird die Aufforderung ignoriert, gibt es Verwaltungsstrafen bis zu 3.000 Euro. Reagiert der Grundstückseigentümer nicht darauf, kann die Behörde eine Firma beauftragen, das Unkraut zu entfernen.