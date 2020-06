Grüne: Reimon gibt Parteivorsitz ab

Am 18. September 2010 wurde Grün-Mandatar Michel Reimon auch zum Landessprecher gewählt, am 17. März 2012 gibt er diese Funktion schon wieder ab. Die Doppelbelastung sei zu groß gewesen, sagt der 40-jährige Politiker, der sich nun voll und ganz auf die Arbeit im Landtag konzentrieren will.

Die bisherige Landesgeschäftsführerin Regina Petrik soll von der Landesversammlung zur neuen Parteichefin gewählt werden. „Wir haben das beste Einvernehmen, ich freue mich auf diese Übergabe“, sagte Reimon Dienstagnachmittag zum KURIER. Details sollen heute im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert werden.