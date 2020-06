Grüne kandidieren in 19 Gemeinden

Mit ehrgeizigen Zielen im Gepäck sind die Burgenländischen Grünen am Samstag nach Jennersdorf gereist, um dort ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 7. Oktober zu präsentieren. Derzeit sind die Grünen mit 20 Sitzen in 14 Gemeinden vertreten, nach der Wahl sollen es laut Landessprecherin Regina Petrik "mindestens drei Orte mehr sein".

"Wir treten in insgesamt 19 Gemeinden an", erklärt Petrik. In Weiden am See, Oslip, Trausdorf, Pöttsching, Forchtenstein, Oberwart, Großpetersdorf und Weichselbaum gehen sie erstmals ins Rennen. Die 24-jährige Maria Racz tritt in Oberwart an. Sie ist die Enkelin des früheren ÖVP-Bürgermeisters Michael Racz. "Der Großvater war gar nicht erschüttert, dass seine Enkelin für die Grünen kandidiert", sagt Petrik.