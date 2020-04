Großteil der FPÖ-Bezirkspartei Oberpullendorf wechselt zur DAÖ

Die Allianz für Österreich (DAÖ) hat nun auch die ersten Mitstreiter außerhalb Wiens - konkret im Burgenland: Der Obmann der FPÖ-Bezirksgruppe Oberpullendorf, Herbert Adelmann, hat am Sonntag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit DAÖ-Obmann Karl Baron, seinen Wechsel verkündet. Er nimmt auch einen Großteil seines Teams mit.Insgesamt treten 14 von 20 FPÖ-Bezirksgruppen-Mitgliedern der Allianz bei, wie Adelmann berichtete.

Adelmann ist zwölf Jahre lang FPÖ-Parteimitglied gewesen. Er war als politischer Referent im Büro des Ex-Landeshauptmann Stellvertreters Johann Tschürtz tätig und arbeitet derzeit im technischen Dienst des Landes. Als Grund für den Wechsel gibt er die "Unzufriedenheit mit der gesamten Entwicklung der FPÖ" an. "Die Stimmung ist nicht nur in Oberpullendorf oder dem Burgenland schlecht, sondern in ganz Österreich. Kameradschaft und Loyalität wurden unter Hofer abgeschafft", sagt Adelmann in einer Pressekonferenz am Sonntag.