Großer Empfang für "Gold-Julia" Dujmovits

Den Schwarzenegger haben wir uns ja auch angeschaut, als er in Güssing war", sagt Karl, der mit seinem Sohn aus Schandorf angereist ist und gespannt auf die Ankunft des burgenländischen Stars von Olympia wartet – Goldmedaillengewinnern Julia Dujmovits. 5000 Zuschauer wie in Innsbruck warten am Flugfeld in Punitz, Bezirk Güssing, am Dienstag nicht, trotzdem sind viele Verwandte, Bekannte und Fans angereist, um die erste burgenländische Siegerin bei Winterspielen live zu erleben. Saßen im ersten Flieger ihre Eltern, so jubelte die Menge, als die zweite Maschine über das Flugfeld hinwegzog und schließlich mit Julia zur Landung ansetzte.