Große regionale Unterschiede am burgenländischen Arbeitsmarkt

Der burgenländische Arbeitsmarkt hat sich im März unterschiedlich entwickelt. Auffallend sind die großen regionalen Unterschiede. In den Bezirken Neusiedl am See (plus 4,4 Prozentpunkte) und Oberwart (plus 3,7) gab es eine starke Zunahme, Jennersdorf (minus 5,9), Oberpullendorf (minus 5,6) und Eisenstadt (minus 3,4) verzeichneten einen Rückgang; überall sonst gab es Stagnation.

Treiber der Zunahme waren vor allem die Tourismus- und die Baubranche; die zahlenmäßig meisten arbeitslosen Menschen gab es aber im Handel (1.218).