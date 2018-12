Ein Großbrand in Bruckneudorf hat am Mittwochnachmittag acht Feuerwehren aus dem Bezirk Neusiedl am See beschäftigt. Laut ersten Angaben des Bezirkfeuerwehrkommandos dürfte auf dem Dach eines Wohnhauses in der Nähe des Bahnhofs ein Feuer ausgebrochen sein. In dem Haus befindet sich auch ein Supermarkt.

Details - etwa ob es Verletzte gebe - waren zunächst nicht bekannt.