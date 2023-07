Grenzübergang Schattendorf bis auf Weiteres für Pkw geschlossen

Wer die Lizenz zum Passieren der Grenze bekommt, erhält einen zwei Jahre gültigen Bescheid und muss dafür 160 Euro zahlen. 140 Euro davon werden als Einkaufsgutscheine für Schattendorfer Geschäfte retourniert. An der Grenze wurden Poller installiert, eine Vignette am Auto gibt die Durchfahrt im Schritttempo frei. Die dafür nötigen Lasergeräte um 16.800 Euro an zwei Masten sind in der Nacht auf Samstag mit einem Hammer zerstört worden. Ein Techniker muss nun beurteilen, ob sie zur Gänze ersetzt werden müssen.

Die Gemeinde will jetzt beim Innenministerium eine Videoüberwachung beantragen, bevor die Lasergeräte repariert werden.