Grenzenlose Berufsschule gefordert

Doch nicht nur in Rudersdorf gibt es das Problem mit den Berufsschulen. „Etwa ein Karosseriespenglerlehrling aus Mattersburg, der in Wiener Neustadt seine Lehre beginnt, muss nach Eggenburg in die Berufsschule fahren und könnte zu Fuß in Mattersburg in die Berufsschule gehen“, schildert Wirtschaftskammer Präsident Peter Nemeth, der gemeinsam mit seinem steirischen Amtskollegen Josef Herk bei Katzbeck für eine Auflösung der Landesgrenzen im Berufsschulbereich eintreten. Nötig wäre eine Gesetzesänderung und viele Lehrlinge würden sich lange Wege ersparen. Allein in der Steiermark wurden im Vorjahr 59 Anträge aus anderen Bundesländern auf Gastschulbesuche gestellt, umgekehrt gab es 73 Anträge von steirischen Lehrlingen, die in ein anderes Bundesland wechseln wollten. Im Burgenland gibt es derzeit 436 Lehrlinge, die es in eine Berufsschule in einem anderen Bundesland näher hätten.