Grenze zu Ungarn, Tschechien, Slowakei und Slowenien offen

Ungarn öffne ab Freitagfrüh um 8 Uhr seine Grenzen für die Nachbarländer Österreich, Tschechien und die Slowakei, teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstagabend auf Facebook mit. Die Quarantänepflicht entfalle damit. Dies sei das Ergebnis der erfolgreichen Verhandlungen der Außenminister der vier Länder in den vergangenen Tagen. Die Seiten hätten sich in allen technischen Fragen geeinigt, betonte Szijjarto.

Österreich auf "Grüner Liste"

Slowenien hatte bereits zuvor angekündigt, dass Österreicher ab Freitag auflagenfrei nach Slowenien einreisen dürfen. Die Regierung in Ljubljana setzte Österreich auf die sogenannte „ Grüne Liste“ jener Länder, deren Bürger ohne jegliche Auflagen ins Land dürfen. Auf der Liste befinden sich bereits Kroatien und Ungarn.

Auch Tschechien will seine Einreisebeschränkungen für Menschen aus Österreich, Ungarn und Deutschland in den kommenden Tagen aufheben, wie Regierungschef Andrej Babis am Donnerstag ankündigte. Die Beschränkungen könnten in der Nacht auf Samstag fallen, sagte er. Das soll bei einer außerordentlichen Kabinettssitzung am Freitag um 7.00 Uhr beschlossen werden.

Auch die Slowakei öffnet mit Freitag vollständig ihre Grenzen zu Österreich. Das gab Premier Igor Matovic Freitagfrüh bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Vizepremier Zsolt Semjen am slowakisch-ungarischen Grenzübergang Medvedov-Vamoszabadi bekannt, wo auch die Grenzöffnung zu Ungarn bestätigt wurde. Die Öffnung der Grenzen zu Österreich und Ungarn gilt seit 8 Uhr, so Matovic.