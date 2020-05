Gratis-Million fließt in Oberwarter Kanalnetz

Ein Tag ohne Wasserrohrbruch ist kein guter Tag", scherzen bereits Oberwarter Gemeindearbeiter. Sie müssen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ausrücken, wenn wieder einmal ein Rohr leckt. Nun hat die Gemeinde einen Glücksgriff gemacht. Für ein Projekt macht die EU eine Million Euro für das Oberwarter Kanalnetz flüssig. "Wir bekommen eine Million und müssen nichts zurückbezahlen", freut sich Bürgermeister Gerhard Pongracz.



Möglich macht dies die Firma RS-Technik, die in Europa und den USA tätig ist, sie hat das BlueLine-System-Verfahren mit der österreichischen Firma MM Kanal-Rohr-Sanierung entwickelt und bei der Europäischen Union eingereicht und Unterstützung für zwei Pilotprojekte zugesprochen bekommen.



"Eines ist hier in Oberwart, das andere in Südtirol", erklärt Manfred Mock, von der Firma MM. Das EU-Geld wird für rund einen Kilometer Kanalnetz reichen. Für die Gemeinde ist das ein erster Schritt zur Sanierung ihrer Rohrleitungen.



Der Vorteil des RS BlueLine-Systems liegt darin, dass nicht die gesamten Rohre ausgegraben werden müssen. "Wir brauchen einen Zugangspunkt und können von dort rund 200 Meter Rohr erneuern", sagt Klaus Müller von RS-Technik. Bei dem Verfahren wird Harz ins Rohr gesprüht, das dann mit Dampf ausgehärtet wird, so entsteht ein Rohr im Rohr. "Tests ergaben eine Lebensdauer von etwa 50 Jahren", sagt Müller. Das angewendete Verfahren spart nicht nur Zeit, sondern sei auch billiger und schone zusätzlich die Umwelt.