Granate im Strandbad Podersdorf entdeckt

Im Seebad von Podersdorf am See, Bezirk Neusiedl am See, wurde am Mittwoch eine Sprenggranate gefunden. Nach Grabungsarbeiten im Uferbereich hatten zwei Männer das Aushubmaterial mit Metalldetektoren nach eventuellen Fundstücken durchsucht. Dabei waren sie auf das vermutliche Kriegsmaterial gestoßen. Sie legten den Fund auf einem Gehweg ab und verständigten einen Gemeindebediensteten. Dieser alarmierte die Polizei.