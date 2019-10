Granate bei Grabungsarbeiten in Rechnitz gefunden

Bei Grabungsarbeiten in Rechnitz (Bezirk Oberwart) ist am Donnerstagvormittag eine Granate gefunden worden. Mitarbeiter einer Baufirma hatten das knapp 20 Zentimeter lange Kriegsrelikt entdeckt und die Polizei verständigt. Von der Granate ging keine Gefahr mehr aus, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Das Kriegsrelikt wurde von Beamten der Polizeiinspektion Rechnitz gesichert und vom Entminungsdienst abgeholt.