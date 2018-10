Glyphosat: Das Land geht mit gutem Beispiel voran

In der Stadt Oberwart wird seit drei Jahren auf Glyphosat-hältige Mittel verzichtet. Das sei durchaus aufwendig, sagt Bauhofleiter Roland Poiger im Gespräch mit dem KURIER: „Der Personaleinsatz ist natürlich viel höher, es braucht mehr Geld und vor allem auch Know-how.“ Denn im Gegensatz zu früher müsse man das auf Säure und Lauge basierende Spritzmittel aus fünf Substanzen selbst abmischen. „Dann gibt es auch Kritik von Bürgern, weil wir nicht immer alle Flächen frei von Unkraut halten können. Sind wir mit der Behandlung fertig, fangen wir wieder von vorn an.“ Außerdem kritisiert Poiger, dass „wir darauf verzichten – und ein paar Meter hinter uns spritzen die Landwirte was sie wollen.“ Doch Glyphosat spiele laut Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich keine große Rolle. „Im Agrarbereich wird es nur spärlich eingesetzt und wird vonseiten der Kammer auch nicht forciert. Zusätzlich wird auf Bundesebene von Ministerin Elisabeth Köstinger gerade eine Machbarkeitsstudie erstellt, welche Alternativen es gibt. Das Ziel ist der Ausstieg.“ Dieses verfolgt auch das Land – am Ende steht und fällt das Thema aber mit der Zulassung auf EU-Ebene.