Gleichenfeier in Güssing: "Modernste Kaserne Europas"

Blaumann und Arbeitsstiefel dominieren das Bild am Areal der Kaserne Güssing noch, doch bis 2014 könnte olivgrün die bestimmende Farbe in dem Gebäudekomplex sein. "Vorwärts mit frischem Mut", lautet das Motto des Jägerbataillons 19, das die Räumlichkeiten dann nutzen soll. "Das ist auch unser Motto für das Bundesheer", erklärt Verteidigungsminister Norbert Darabos, gestern, Montag, bei der Gleichenfeier der Montecuccoli-Kaserne in Güssing. Rund 800 Soldaten des Bataillons sollen in der "modernsten Kaserne Europas" ihren Dienst versehen, wie Darabos erklärte.