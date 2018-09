Giftköder in Garten geworfen - zwei Hunde tot

Die Polizei ermittelt nach der Vergiftung zweier Hunde und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Trauriges Wochenende für eine Familie in Apetlon: „Wir haben überhaupt keinen Verdacht, wer unsere beiden Hunde vergiftet haben könnte“, ist ein Familienvater aus der Seewinkelgemeinde am Montag im KURIER-Gespräch immer noch ratlos. Die beiden Familienhunde, ein elfjähriger Havaneser und ein vier Jahre alter Chihuahua, sind verendet, nachdem sie im hauseigenen Garten vermutlich vergiftete Köder gefressen hatten. Das todbringende Gift war in Topfen-Verpackungen aus Plastik deponiert, wie es sie in jedem Supermarkt zu kaufen gibt.