Gewitterstimmung über Kammer

Am Montag dieser Woche war es dann soweit: In einem knapp 30-minütigen Gespräch legte Dunst den ersten Entwurf vor, tags darauf kam die Replik der Kammer in Form einer Pressekonferenz. „Wenn es zu diesen Kürzungen von einer Million Euro kommt, sind bis zu 50 Arbeitsplätze von Beratern und Fachkräften gefährdet. Dann können die Serviceleistungen nicht mehr aufrecht erhalten werden, was weniger Bundesförderung zur Folge hätte. In Summe würden uns dann also 1,7 Millionen Euro fehlen“, sagt Berlakovich. Betroffen wären laut ihm auch die Seminarbäuerinnen, diverse Schulprojekte sowie die Aus- und Weiterbildung von Landwirten. „Die Landwirtschaftskammer hat 350 Kurse im Angebot. Derzeit befinden sich rund 100 Personen in diesen Weiterbildungsangeboten, die müssten die Ausbildung dann abbrechen und sich selbst um neue Kurse umschauen“, sagt Berlakovich.