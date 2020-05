Getränkegroßhandel: Schlacher folgt Schlecker nach

Des einen Freud' des anderen Leid! "Als wir im Frühjahr unser 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert haben, war ein Standortwechsel kein Thema. Aber dann sind die Dinge anders gekommen", resümiert Arndt Schlacher, Geschäftsführer der gleichnamigen Getränkefirma mit Sitz in Markt Allhau.



Ab November wird das Lager der Getränkehandels- und -produktionsfirma im zwei Kilometer entfernten Wolfau angesiedelt. In einem weiteren Jahr soll der Betrieb zur Gänze übersiedelt sein.



Eigentlich habe man in Markt Allhau sogar Ausbaupläne gehabt, doch dann hätte sich eine außergewöhnliche Chance ergeben: Die Firma Schlecker nämlich, die in Wolfau an der A2 ein über 12.000 großes Auslieferungslager besitzt, hat den Standort geschlossen. Geplant war, von dort aus vor allem den ungarischen Markt zu beliefern.



Da die Wirtschaftslage in Ungarn aber nicht entsprechend war, entschloss man sich den Standort dicht zu machen. "Wir hatten von Beginn an eine gute Gesprächsbasis mit der Firma Schlecker und konnten schließlich das Ganze relativ schnell unter Dach und Fach bringen", berichtet Arndt Schlacher.



Die Bedingungen im neuen Standort wären ideal. Er bietet die Chance alles unter einem Dach zu haben. Drei Millionen Euro werde das Investment unterm Strich kosten.