Gesundheit im Netzwerk: Vier Ärzte für sechs Orte im Südburgenland

Not macht erfinderisch. Das gilt vor allem im ländlich strukturierten Südburgenland mit seinen zahlreichen Streusiedlungen. Bereits im Februar starteten die vier Allgemeinmediziner Ernst und Berenice Eicher, Claudia Gombotz und Karl Schäfer das Projekt „GesundheitsNetzwerk Raabtal“ auf Vereinsbasis. Anfang Oktober fiel der praktische Startschuss, das Projekt wird sowohl vom Land als auch der Burgenländischen Gebietskrankenkasse (BGKK) unterstützt.

Ziel ist, den rund 6.000 Menschen in den aktuell sechs beteiligten Gemeinden Mogersdorf, Weichselbaum, St. Martin an der Raab, Minihof-Liebau, Mühlgraben und Neuhaus am Klausenbach eine wohnortnahe Anlaufstelle für medizinische Anliegen zu bieten.