Nächster Wechsel in der Gesundheit Burgenland

Die Gesundheit Burgenland hat seit 1. Mai einen neuen Mann an der Spitze. Der Tiroler Florian Schlechtleitner wurde zum Chief Executive Officer (CEO) bestellt. Er übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung von Franz Öller und wird mit einer „erweiterten Gesamtverantwortung“ ausgestattet, heißt es in einer Aussendung der Landesholding, deren Tochter die Gesundheit Burgenland ist. Da wie dort ist LH und Gesundheitsreferent Hans Peter Doskozil Aufsichtsratsvorsitzender. Als Sprecher der Geschäftsführung ist Schlechtleitner die Nummer eins. Uni-Professor Stephan Kriwanek bleibt medizinischer Geschäftsführer (Chief Medical Officer, CMO).

Öller wird Geschäftsführer der Gesundheitsservice Burgenland GmbH, insbesondere soll sich der gebürtige Grazer um den Ausbau „der ambulanten Versorgung im Burgenland mit vorgelagerten Einheiten vor jeder Klinik“ kümmern. Das sind Akutordinationen, die in den Abendstunden allgemeinmedizinische Versorgung bieten, wenn Hausärzte geschlossen haben. Ausgeschrieben wurden die Funktionen vor Weihnachten, am vergangenen Dienstag hat der KURIER in der Landesholding zum Stand der Dinge nachgefragt. „Die Entscheidung wird demnächst getroffen und kommuniziert“, lautete die Antwort. Am Freitag hat Schlechtleitner sein Amt schon angetreten.

Zuletzt war der 39-jährige Schlechtleitner ab 2023 bei der Mavie Med Privatkliniken GmbH in Wien als IKT-Geschäftsführer beschäftigt und kümmerte sich um die Themen „Vernetzung, Harmonisierung und digitale Transformation“. Schlechtleitners Ausbildung umfasst u.a. einen MSc in „Management in Information and Business Technologies“ (Universität Klagenfurt) sowie einen MBA in „Projekt- und Prozessmanagement“ (FH Burgenland).