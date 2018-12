Gesucht: „Weihnachtswunder“ für Familie mit seltener Krankheit

Mutter und Tochter mussten nach Diagnose Wohnung aufgeben und leben bei den Großeltern. Für Adaptierung des Wohnraums werden Spenden gesammelt.

Ständige Entzündungen in den Gelenken, der Wirbelsäule und in den Sehnenansätzen, Beeinträchtigungen verschiedener Organe, Schlaflosigkeit aufgrund starker Schmerzen. Seit der – nach einem zehnjährigen Ärztemarathon mit zahlreichen Fehldiagnosen – erstellten Diagnose Morbus Bechterew und Psioriasis Arthritis ist das Leben der 38-jährigen Eisenstädterin Christine C. unglaublich beschwerlich geworden.

Diese Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar und nur begrenzt therapierbar. Die Häufigkeit und Intensität der Entzündungen kann zwar durch Medikamente verlangsamt werden, allerdings auf Kosten des Immunsystems, das durch die Medikamente herabgesetzt wird und den Körper damit anfälliger für andere Krankheiten macht.