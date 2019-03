Gesetzwidrig? Oberwarter Müllgebühr steht auf der Kippe

Tatsächlich kostet die Abfallbehandlungsgebühr 15 Euro pro Quartal und Haushalt, also 60 Euro jährlich. Damit haben die Bürger die Möglichkeit, ihren Müll kostenlos beim Umweltdienst Burgenland in Unterwart zu entsorgen. Geht man von rund 3.000 Oberwarter Haushalten aus, spült die Gebühr rund 180.000 Euro in die Gemeindekasse. Für Bürgermeister Georg Rosner ( ÖVP) könnte das Thema unangenehme Folgen haben, auch wenn er sich im Gespräch mit dem KURIER noch gelassen zeigt: „Bei der Aufhebung der Bescheide geht es um Formalfehler bei der Zustellung, nicht um die Verordnung selbst. Wir sind zu einer Stellungnahme aufgefordert, dem kommen wir natürlich nach.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass die Verordnung an sich rechtswidrig sei: „Wir haben dafür ein Muster des Landes verwendet.“

Bei der Anwaltskanzlei Steflitsch rechnet man per Anfang April mit einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts. Falls die Verordnung tatsächlich rechtswidrig sein sollte, geht der Fall weiter zum Verfassungsgerichtshof. Dieser muss dann nämlich prüfen, ob die Verordnung aufzuheben ist oder nicht.