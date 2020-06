Geschäfte zieht es an die Peripherie

Doch die meisten Kunden kommen nicht mehr in die Innenstadt, sondern shoppen an der Peripherie. "90 Prozent der Verkaufsfläche im Einkaufsraum sind außerhalb der Innenstadt", sagt Gumpinger. Mit 13 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Einwohner habe man einen der höchsten Werte in Österreich. "Doch die Innenstadt hat weiter an Bedeutung verloren", sagt Gumpinger. Seit 2009 gibt es dort elf Betriebe weniger. Der Stadtmarketingverein Oberwart Plus und die Gemeinde wissen um die Probleme der Innenstadt. "Die Leerflächen die wir dort haben, tun uns als Stadt weh", sagt Bürgermeister Georg Rosner. Um Lösungen ist man bei Oberwart Plus bemüht. Denn laut Gumpinger müsse man mehr an der Positionierung arbeiten. Auch die Gemeinde sei gefragt: "Jeder Quadratmeter Verkaufsfläche außerhalb der Innenstadt schadet ihr."

Diese Problem kennt man auch in Neusiedl am See. "Einkaufsmärkte tendieren an die Peripherie, wo sie besser erreichbar sind und parkplatzmäßig mehr bieten können als die Innenstadt", meint Bürgermeister Kurt Lentsch. Maßnahmen dagegen könne man leider nicht verordnen, meint der Stadtchef.

Anders sieht dies Gerald Richter, einstiger Obmann des Werbevereins Neusiedl, der sich mittlerweile aufgelöst hat. " Neusiedl ist im Nordburgenland die beste Einkaufsstadt, aber es braucht ein ganzheitliches Konzept, damit dies auch so bleibt." Richter sieht die Politik gefordert, die mit Unternehmern an einem Strang ziehen muss. "Auch der Tourismus gehört eingebunden. Wir sind eine Tourismusstadt und könnten uns viel besser verkaufen." Die Innenstadt sollte seiner Meinung nach attraktiver gestaltet werden. "Derzeit lädt sie nicht zum Flanieren ein. Verkehrsberuhigung, ein besseres Gastronomieangebot und einheitliche Öffnungszeiten wären ein Schritt in die richtige Richtung", meint Richter. Für ihn sei es ein Riesenfehler, dass die Geschäfte an den Ortsrand verbannt wurden.