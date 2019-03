Gerüstet für den Ernstfall: So üben unsere Feuerwehren

Das Krankenhaus Oberpullendorf war in die Übung ebenfalls eingebunden. Einige Notärzte befanden sich vor Ort am Unfallszenario und koordinierten die Versorgung und den Transport der verletzten Personen zum Krankenhaus Oberpullendorf. In Krankenhaus Oberpullendorf wurden ebenfalls sämtliche Vorkehrungen zur raschen Versorgung vieler verletzten Personen in Kraft gesetzt.

Die Polizei und die Straßenmeisterei koordinierten die Verkehrsmaßnahmen vor Ort und sorgten für die Sicherheit der Einsatzkräfte auf den öffentlichen Straßen.