Genuss im Herbst: Die Feste fallen wie die Blätter

Der Sommer mit seinen Festivals ist vorbei. Der Herbst hat im Burgenland aber ebenfalls einige Höhepunkte zu bieten. Mit viel Kulinarik, Regionalität, Wein und Sturm wird in die goldene Jahreszeit gestartet.

Am Hochkogel in Eltendorf, Bezirk Jennersdorf, laden die Winzer von 6. bis 8. September zum Uhudlerfest am Weinberg ein. Der Direktträgerwein kann hier mit vielen anderen kulinarischen Schmankerln verkostet werden.

Hochprozentiger geht es am 13. September bei der Schnaps-Genuss-Gala in Kukmirn, Bezirk Güssing, zu. Tags darauf, am 14. September, gibt es die Schnaps-Genuss-Meile im Apfeldorf des Burgenlandes. Sieben Stationen, die von den Obstbauern betrieben werden, haben für die Besucher geöffnet.